На "перекрестке Кулебы" под Киевом массово столкнулись автомобили: фото и видео

На одесской трассе под Киевом 12 февраля произошли ДТП с участием шести автомобилей. Данные участки, являются проблемными и заслужили у водителей печальную славу.

Так, на перекрестке Чабаны – Гатное с небольшим временным промежутком столкнулись четыре автомобиля, сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Выяснилось, что грузовик Volvo притер к обочине легковой автомобиль Honda. Рядом два легковых авто столкнулись "паровозиком".

На перекрестке Чабаны – Гатное столкнулись четыре автомобиля

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате аварии образовался затор длиной несколько километров, впрочем полицейским удалось быстро оформить ДТП и очистить проезд.

ДТП под Киевом

Отметим, что на данном перекрестке регулярно происходят аварии.

Последнее жесткое ДТП произошло здесь 24 ноября. Автомобиль Toyota, которым управлял Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, столкнулся с микроавтобусом. Травмы получил сам Кулеба, двое его сыновей и водитель буса.

ДТП произошло на перекрестке Чабаны - Гатное

Еще одна авария произошла в нескольких километрах, в районе Южного кладбища. Столкнулись Chevrolet Lacetti и внедорожник Range Rover. Травмы получил водитель легкового авто, его забрала скорая.

Последствия ДТП

Внедорожник остановился в нескольких десятках метров

Авария возле Южного кладбища

Как стало известно столкновение произошло, когда Chevrolet выезжал со стороны кладбища. В это время в него врезался внедорожник. Момент ДТП засняла камера наблюдения.

Отметим, что отрезок одесской трассы от Киева до Южного кладбища водители называют "дорогой смерти" из-за большого количества ДТП.

Чтобы сделать движение безопасным, необходимо строительство двухуровневых развязок в Чабанах и возле Южного кладбища. Проекты уже разработаны. Также в конце января Государственное агентство автомобильных дорог Украины объявило тендер на строительство указанных объектов.

На одесской трассе около поселка Чабаны запланировано строительство двухуровневой развязки

Также запланировано строительство развязки возле Южного кладбища

Пока что движение на участках регулируют временные светофоры. Но, как показывает статистика ДТП, ситуация безопаснее не становится. Если срочно не начать строить развязки, количество аварий увеличится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сыраи под Киевом работник суда насмерть сбил женщину с двумя маленькими дочерьми. Водитель двигался более 100 км/час.

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