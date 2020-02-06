На месте бассейна – паркинг: суд принял решение по скандальному бывшему главному архитектору Киева

Высший антикоррупционный суд отпустил на поруки двум народным депутатам бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, которого заподозрили в злоупотреблении служебным положением.

Об этом журналисту УНН рассказала сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. Речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Анне Бондарь и избраннице от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александре Лукашевой.

Суд принял решение по скандальному бывшему главному архитектору Киева. Иллюстрация

"Подозреваемого передали на поруки депутатов", – сказала Постолюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 30 января объявило о подозрении бывшему главному архитектору Киева и генеральному директору компании-застройщице в причинении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Еще в 2002 году Киевский городской совет передал землю в центре города в аренду ООО. Там должны были построить жилой дом с бассейном для школы. Впрочем, в 2013 году директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор) в интересах компании-застройщицы дал разрешение на строительство многоуровневого паркинга вместо бассейна.

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