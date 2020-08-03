На Крещатике в Киеве мужчина поджег авто, его задержали. Фото и видео

Утром в понедельник, 3 августа, на Крещатике в Киеве подожгли автомобиль.

Как сообщается на официальном сайте столичного управления Национальной полиции, установлено, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее.

Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Это – 39-летний житель Бориспольского района (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По данным управления ГСЧС в Киеве, авто горело на перекрестке ул. Институтская и Майдана Незалежности.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в салоне автомобиля "ВАЗ"... В результате пожара сгорел салон автомобиля", – говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленника.

Пожар возник в салоне автомобиля "ВАЗ" kyiv.dsns.gov.ua

Поджигателя авто на Крещатике задержали kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве 22 июля сгорели сразу две машины – BMW и Toyota.