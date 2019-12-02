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2 декабря • обновлено в 22:08
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На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни: фотофакт

2.4т
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Могилу героя Небесной сотни Владимира Мельничука на афганском кладбище в городе Вышгород Киевской области осквернили вандалы.

Об этом сообщила его мать Надежда Мельничук на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующие фото, на которых видно разрытую землю у самой могилы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (2 декабря. – Ред.) на могиле сына. Дайте мне в руки автомат! Впервые прошу. И поверьте, у меня уже нет сил", – написала женщина.

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

Мельничук погиб во время Революции Достоинства, 20 февраля 2014, в центре Киева от пули снайпера.

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На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

На Киевщине вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни

Facebook Надежды Мельничук

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разбили мемориальную доску активисту Евромайдана Игорю Иванову, который погиб от огнестрельного ранения в ходе столкновений 2 мая 2014.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Осквернить мразь невозможно.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Собака рылась , а истеричка скандал устраивает
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За пять лет эти свидомитые выродки заеба..и уже всех своим патриотизмом и ссаным национализмом.
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