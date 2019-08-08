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На Киевщине жители одного из городов заблокировали движение грузовиков: что известно

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В четверг, 8 августа, около 7:00 утра в городе Белая Церковь Киевской области, на улице Селянской, жители остановили колонну грузового транспорта. Они возмутились тем, что хоть движение грузовиков по дороге запрещено, однако водители на это не обращают внимания.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Люди возмутились тем, что на их улице запрещено движение грузовиков, однако водители, чтобы сократить свой путь, не соблюдают правил дорожного движения и нарушают покой местных жителей.

Грузовик

Грузовик

Полиция Киевской области

Хотя на проезжей части установлены дорожные знаки о запрете движения крупногабаритного транспорта по этому участку, водители этим пренебрегали.

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В отношении них правоохранители составили административные протоколы по ч.1 ст. 122 Кодекса Украины об административных нарушениях (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).

Грузовик

Грузовик

Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неоднократно запрещали движение грузовиков. С 4 июня ограничили движение большегрузного транспорта весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Позже в связи с повышением температуры воздуха сделали это снова: при большой жаре такой транспорт разрушает покрытие дорог.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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