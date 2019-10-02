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2 октября • обновлено в 18:27
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На Киевщине застрелили грузина, напавшего на спецназ: обнародовано видео ликвидации

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В сети появилось видео с места перестрелки в селе Хотяновка Киевской области, в результате которой был ликвидирован гражданин Грузии, напавший на полицейских.

Кадры опубликовала полиция Киева в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент также прокомментировал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. "После обнародования видео спецоперации в Хотяновке ни у кого не будет сомнений в законности действий полицейских, применивших оружие на поражение", – сказал он на брифинге.

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На Киевщине спецназ застрелил грузина: кадры ликвидации

На Киевщине спецназ застрелил грузина: кадры ликвидации

Скриншот из видео

"Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу", – добавил Крищенко.

Оба сотрудника спецподразделения КОРД, которые были ранены, получили медицинскую помощь в больнице.

Ликвидированный гражданин Грузии

Ликвидированный гражданин Грузии

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине злоумышленник при задержании открыл стрельбу, в результате чего были ранены двое полицейских.

ГБР начало расследование по факту убийства преступника.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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