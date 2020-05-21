На Киевщине загорелся жилой дом с детьми внутри. Первое видео

В городе Вишневое Киевской области 21 мая вспыхнул крупный пожар в жилом доме. Предварительно, внутри были дети, но их уже успели эвакуировать.

ЧП произошло в переулке Почтовом. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В сети заявили, что владельцев дома в момент возгорания не было. По словам указанных лиц, они узнали о пожаре от сотрудников полиции, а данное здание использовали как дачу.

На Киевщине загорелся жилой дом с детьми внутри. Иллюстрация

"По предварительной информации, в доме были дети, которые и подожгли его. Детей эвакуировали, они в норме", – говорится в посте.

Отмечается, что настоящая причина пожара еще устанавливается. Больше подробностей пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 мая во время пожара в жилом доме один человек погиб, еще пятерых эвакуировали.

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