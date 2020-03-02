На Киевщине загадочно исчезло двое мужчин, которые вышли на рыбалку на лодке. В последний раз они выходили на связь 29 февраля.

Правоохранители и спасатели начали поиски рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчины вышли на рыбалку на моторной лодке в селе Страхолесье, что на Иванковщине. Так, по информации правоохранителей, еще две сутки назад они сообщили по телефону, что двигатель перестал должным образом работать, и добавили, что на ночлег планируют остановиться на территории базы в Козелецком районе Черниговской области.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки Полиция Киевской области

После этого рыбаки на связь не выходили. На их поиски отправилось большое количество правоохранителей, спасателей и неравнодушных людей.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки ГСЧС Украины

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки ГСЧС Украины

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки ГСЧС Украины

Пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook уточнила, что мужчины отправились на рыбалку в Киевском море 28 марта. Они направлялись в сторону базы "Нептун". По версии спасателей, в ночь на 29 февраля один из рыбаков сообщил с помощью СМС, что помощь не нужна. Уже после этого на связь мужчины не выходили.

Для поисков привлекли авиацию ГСЧС – а именно вертолет H-225 Super Puma, а еще водолазов.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

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