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2 марта • обновлено в 11:21
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На Киевщине загадочно исчезли рыбаки. Фото поисков

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На Киевщине загадочно исчезло двое мужчин, которые вышли на рыбалку на лодке. В последний раз они выходили на связь 29 февраля.

Правоохранители и спасатели начали поиски рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчины вышли на рыбалку на моторной лодке в селе Страхолесье, что на Иванковщине. Так, по информации правоохранителей, еще две сутки назад они сообщили по телефону, что двигатель перестал должным образом работать, и добавили, что на ночлег планируют остановиться на территории базы в Козелецком районе Черниговской области.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

Полиция Киевской области

После этого рыбаки на связь не выходили. На их поиски отправилось большое количество правоохранителей, спасателей и неравнодушных людей.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

ГСЧС Украины

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

ГСЧС Украины

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

ГСЧС Украины

Пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook уточнила, что мужчины отправились на рыбалку в Киевском море 28 марта. Они направлялись в сторону базы "Нептун". По версии спасателей, в ночь на 29 февраля один из рыбаков сообщил с помощью СМС, что помощь не нужна. Уже после этого на связь мужчины не выходили.

Для поисков привлекли авиацию ГСЧС – а именно вертолет H-225 Super Puma, а еще водолазов.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области 18 января из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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