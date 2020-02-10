На Киевщине загадочно исчезли мать с младенцем из Львова: фото и детали

Полиция начала розыск молодой мамы, жительницы Львова Екатерины Поляниной, которая последний раз выходила на связь 2 февраля из города Бровары Киевской области, и ее дочери Ангелины.

Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. К администраторам страницы 9 февраля обратился бывший парень девушки и отец ребенка Александр.

"Он сообщил, что потерял связь с Поляниной Екатериной 1988 г.р. и с их общей малолетней дочерью Поляниной Ангелиной 07.08.2019 г.р.", – говорится в посте.

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Пропавшие проживали в городе Львов. Парень отметил, что в последний раз общался с девушкой по телефону 2 февраля, и в разговоре она сказала, что находится с ребенком в Броварах. После этого Полянина больше на связь не выходила.

В комментариях под постом администраторы страницы отметили, что парень уже обратился к правоохранителям, мать с ребенком начала разыскивать полиция.

Комментарии о пропавших в Киевской области матери с ребенком Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Переяслав-Хмельницком Киевской области без вести пропала Елена Лысенко и ее восьмилетняя дочь Аня. Их поиски продолжались с 23 января. По состоянию на 25 января в полиции не было информации о местонахождении Лысенко и ее ребенка.

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