В Киеве и области 6 мая провели масштабную спецоперацию по задержанию участников банды, которую заподозрили в похищении людей и вымогательстве денег. Среди ее участников, вероятно, двое полицейских и сотрудник СБУ.

Как написала пресс служба-прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook, банда придумала свою схему "легкого заработка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Установлено, что в состав банды входили два действующих работника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника", – говорится в сообщении.

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

По версии следствия, двое из участников банды подыскивали жертв и передавали данные приспешникам, а те, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали.

В прокуратуре также отметили, что после этого подозреваемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя силу, требовали и заставляли жертв отдавать деньги.

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

"В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тысяч", – добавили в сообщении.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли: деньги, телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения, оружие, патроны, черновые записи, средства обездвиживания и наркотические вещества.

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

На Киевщине задержаны полицейские и сотрудник СБУ Прокуратура Киевской области

Задержанным было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по подозрению в похищении человека, вымогательстве и разбое задержали группу людей, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

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