На Киевщине задержали вора в законе "Мамуку". Фото и видео операции

В Киевской области 9 сентября полиция задержала вора в законе по прозвищу "Мамука", который въехал на территорию Украины незаконно.

Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшей депортации из страны, сообщается на сайте Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мамуку" задержали в Киевской области. Кадр видео

По данным правоохранителей, "Мамука" прибыл в Украину, чтобы распространить преступное влияние в уголовной среде. Свой статус вора в законе он получил в 2013 году в Стамбуле.

Полиция провела операцию по задержанию вора в законе "Мамуки". Кадр видео

Также отмечается, что у него есть родственные связи с вором в законе Тариэлом Ониани.

Задержанного "Мамуку" депортируют из Украины.

Сотрудники Государственной миграционной службы составили административный протокол на задержанного по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил нахождения в Украине) КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице полицейские задержали двух криминальных авторитетов за совершение хулиганский действий в развлекательном заведении. Они устроили драку в ресторане, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель, а после этого сопротивлялись правоохранителям, которые приехали на вызов.