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2 марта • обновлено в 13:17
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/ Криминал

На Киевщине задержали мужчину, который устроил стрельбу по полицейским

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На Киевщине задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским. В результате один из них получил телесные повреждения ноги.

Инцидент произошел в городе Узин Белоцерковского района. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, недавно правоохранители прибыли на вызов о домашнем насилии. Там подозреваемый внезапно начал выкрикивать нецензурные слова в адрес полицейских и открыл по ним стрельбу из пистолета. В результате инцидента участковый офицер получил повреждения ноги.

На место прибыли патрульные. Правоохранители поймали мужчину, впрочем, еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку подозреваемый оказывал сопротивление.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства – пистолет и гильзы травматических патронов, которые направят на экспертизу. 43-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а в суд уже подали ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор
Яра Дорош
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