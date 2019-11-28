За сутки 26 ноября на Киевщине патрульные полицейские обнаружили 23 пьяных водителя.

Всего за это время участники дорожного движения совершили 400 различных административных нарушений. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в селе Заворичи 28-летний мотоциклист управлял транспортом в нетрезвом состоянии и без соответствующих документов. Наряд полиции составил на него два протокола – по ст. 130 и по ч.1 ст.126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На Киевщине за сутки поймали более 20 пьяных водителей Полиция Киевской области

А сотрудники Броварского отдела полиции остановили автомобиль "Дэу Ланос" с шашками такси, водитель которого имел признаки наркотического опьянения и ехал без удостоверения. В Борисполе правоохранители остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Также содержание алкоголя в крови 44-летнего мужчины составляло 1,56 промилле.

В городе Вишневое водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения. В отношении 32-летнего местного жителя составили админпротокол. Еще один факт вождения в нетрезвом состоянии задокументировали и сотрудники Белоцерковского отдела полиции.

А в Сквире у водителя авто "ВАЗ" обнаружили полиэтиленовый пакет с травой конопли, которую он хранил для себя. Также мужчина управлял автомобилем без документов. Полицейские составили два админпротоколы.

За сутки 26 ноября на Киевщине патрульные полицейские обнаружили 23 пьяных водителя Полиция Киевской области

За сутки 26 ноября на Киевщине патрульные полицейские обнаружили 23 пьяных водителя Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (в частности, автокресла, бустера), 20 ноября, обнаружили более 10 нарушений.

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