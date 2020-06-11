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11 июня • обновлено в 18:03
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На Киевщине за сутки двое детей выпали из окон многоэтажек: один малыш погиб

1.4т
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В Киевской области из окна многоэтажных домов выпали двое двухлетних детей, один из них погиб, а второй находится в реанимации.

Два случая за сутки произошло в Вишневом и Фастове, сообщается на сайте Национальной полиции Киевщины.

На Киевщине за сутки двое детей выпали из окон многоэтажек

На Киевщине за сутки двое детей выпали из окон многоэтажек

kiev.sq.com.ua

Ребенок в Фастове от полученных травм скончался в больнице, а в Вишневом – находится в реанимации.

"Полиция Киевщины обращается ко всем взрослым с призывом обеспечить безопасность своих чад! Не оставляйте детей без присмотра, и тем более, не позволяйте сидеть или играть на подоконнике, объясняйте им об опасности", – призвали правоохранители.

В полиции также уточнили, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому их стоит оборудовать в соответствии с мерами безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Харькове 43-летняя мать с ребенком выпали с 16-этажа и погибли на месте.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Новости Киева и Киевской области Родители и дети
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
Кияни Криминал

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