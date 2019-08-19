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На Киевщине военный застрелил соседа по общежитию: первые подробности

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В Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию. Преступление произошло 18 августа в с. Залесье.

Подозреваемого в убийстве уже задержали, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Между двумя мужчинами, которые вместе проживали в общежитии, произошел конфликт. Злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента, одна пуля попала пострадавшему в грудь. 29-летний мужчина умер в реанимации", – уточнили правоохранители.

Оружие

Оружие

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На месте происшествия полиция обнаружила кустарно сделанное оружие и одежду со следами, похожими на кровь. В расследовании приняла участие военная прокуратура.

Как писал OBOZREVATEL, в марте на территории военного городка во Львовской области произошло убийство пограничника.

Солдат только заступил на службу, а старшина в это время возвращался в админздание. Когда проходил мимо солдата – тот выстрелил ему в спину. А потом прикладом автомата принялся добивать раненого по голове. Остановили и обезоружили его военные, которые оказались рядом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На фото новейшая модель укропистолета "Минимолот"?)
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Белый господин
Белый господин
Гранаты не было? Не интересно...
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