На Киевщине военный на авто сбил детей: суд взял его под стражу

Печерский районный суд города Киева избрал подполковнику Национальной гвардии Украины, который 9 декабря 2019 года на территории области на автомобиле сбил двух детей, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Он ехал в технически исправной машине, но превысил разрешенную в населенных пунктах скорость, поэтому не справился с управлением и совершил наезд, написала пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В авто с подозреваемым были еще двое военнослужащих Нацгвардии. В результате этого ДТП пострадали пассажиры машины и дети-пешеходы.

Суд взял под стражу военного, который на Киевщине сбил на машине двух детей Полиция Киевской области

Так, военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт по подполковнику.

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, караются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У села Старое Бориспольского района Киевской области 9 декабря 2019 года произошло страшное ДТП. Водитель авто наехал на двух детей.

За рулем автомобиля был начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины.

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