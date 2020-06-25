На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде: девочка в реанимации. Фото

В селе Ковалевка Васильковского района Киевской области 24 июня произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя велосипедистка. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на обочину дороги, где врезался в девочку.

Потерпевшая по состоянию на 25 июня находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девушка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала. Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле", – говорится в сообщении.

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На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде Полиция Киевской области

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пост полиции Скрнишот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.