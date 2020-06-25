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На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде: девочка в реанимации. Фото

Яра Дорош
Яра Дорош
Криминал
1,2 т.
На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде

На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде

В селе Ковалевка Васильковского района Киевской области 24 июня произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя велосипедистка. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на обочину дороги, где врезался в девочку.

Потерпевшая по состоянию на 25 июня находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девушка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала. Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле", – говорится в сообщении.

На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде

На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде Полиция Киевской области

На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде

На Киевщине водитель сбил ребенка на велосипеде Полиция Киевской области

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пост полиции

Пост полиции Скрнишот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.

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