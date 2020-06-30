На Киевщине во время взрыва погиб участник АТО. Иллюстрация.

В Фастове Киевской области от взрыва гранаты погиб участник АТО. По данным СМИ, это 36-летний Максим Бабур.

Как УНН рассказали правоохранители, труп местного жителя 1984 года рождения был выявлен 29 июня вблизи одного из жилых домов.

По словам журналистов, осмотр тела показал, что мужчина погиб в результате взрыва взрывного устройства. Следствие предполагает, что речь идет о неосторожном обращении с данным предметом.

Известно, что погибший в последнее время нигде не работал, но дважды был участником Антитеррористической операции на востоке Украины.

Издание "ФастовNews.City" со ссылкой на собственные источники уточнило, что это был именно 36-летний Максим Бабур. Предварительно, после ссоры с женой он вышел за забор дома и подорвал себя гранатой.

Во время инцидента больше никто не пострадал. Трагедия случилась на улице Прорезной.

На Киевщине во время взрыва погиб участник АТО ФастовNews.City

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей. Погибло пять человек.