На Киевщине внедорожник сбил пешехода на "зебре": первые фото и подробности

В понедельник, 26 августа, в селе Копылов Макаровского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, потерпевший, 35-летний житель села Королевка, погиб в больнице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине внедорожник сбил пешехода Полиция Киевской области

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Будет решаться вопрос об объявлении подозрения водителю. Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения.

Житель Киева за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре" Полиция Киевской области

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