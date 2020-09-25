На Киевщине мотороллер и ВАЗ попали в ДТП, пострадали двое парней

В Белой Церкви Киевской области столкнулись автомобиль ВАЗ и мотороллер Yamaha, пострадали двое несовершеннолетних парней.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, 16-летний мотоводитель и его 13-летний пассажир были госпитализированы, у одного из них перелом, у второго – рваная рана ноги.

"На регулируемом перекрестке 24 сентября около 21:00 ВАЗ, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении мотороллеру, в результате чего произошло столкновение", – уточнил он.

ВАЗ на повороте не уступил дорогу мотороллеру

В аварии пострадали двое несовершеннолетних

Собеседник добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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