На Киевщине мотороллер и ВАЗ попали в ДТП, пострадали двое парней

Obozrevatel Криминал 11:09, 25.09.2020

В Белой Церкви Киевской области столкнулись автомобиль ВАЗ и мотороллер Yamaha, пострадали двое несовершеннолетних парней.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, 16-летний мотоводитель и его 13-летний пассажир были госпитализированы, у одного из них перелом, у второго – рваная рана ноги.

"На регулируемом перекрестке 24 сентября около 21:00 ВАЗ, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении мотороллеру, в результате чего произошло столкновение", – уточнил он.

ВАЗ на повороте не уступил дорогу мотороллеру
В аварии пострадали двое несовершеннолетних

Собеседник добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мироновском районе Киевской области столкнулись КамАЗ и Chery Amulet, погибли пассажиры легковушки – женщина и девушка.

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