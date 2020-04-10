В селе Плоское Киевской области в пожаре в частном доме 10 апреля погибли трое маленьких детей.

Об этом сообщила пресс служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области на своем сайте. На место отправили спасателей, которые установили, что загорелся кирпичный дом площадью 80 кв.м (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время ликвидации пожара у двери были обнаружены тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, без признаков жизни. Они пытались выйти, но дверь была закрыта.

На Киевщине в пожаре погибли трое маленьких детей ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Врачи и работники ГСЧС попытались реанимировать двоих детей, но это не помогло. Позже было обнаружено тело третьего ребенка, 2019 года рождения.

По состоянию на 15:45 ликвидация пожара продолжалась. Предварительная причина ЧП – перекал печного отопления.

На Киевщине в пожаре погибли трое маленьких детей ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

На Киевщине в пожаре погибли трое маленьких детей ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гореничи Киевской области в ночь на 12 марта вспыхнул пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин.

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