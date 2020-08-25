На Киевщине в ДТП погибли два человека, еще три – пострадали. Иллюстрация. lviv.travel

В городе Березань Киевской области в ночь на 25 августа произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли, а три – пострадали.

Смертельная авария случилась на улице Набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с забором. В результате было деблокировано двух погибших и трех пострадавших.

На Киевщине в результате ДТП погибли два человека, а еще три – пострадали ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Русановке мусоровоз переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.

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