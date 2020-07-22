На Киевщине украли платежный терминал: полиция задержала подозреваемого. Фото

На Киевщине задержали мужчину, которого подозревают в краже платежного терминала.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, подозреваемый проник в помещение магазина в поселке Ворзель путем отжима металлопластиковых дверей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Частная охрана прибыла на место по сигналу тревоги, но мужчина уже скрылся в неизвестном направлении. Только тогда об инциденте сообщили полицию. Правоохранители установили транспортное средство, на котором передвигался подозреваемый. На поиски мужчины ориентировали наряды полиции Киевщины.

На Киевщине украли платежный терминал

На Киевщине украли платежный терминал

На Киевщине украли платежный терминал

Тогда была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Киева. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчину доставили в изолятор временного содержания.

Во время обыска в авто задержанного полиция обнаружила вещественные доказательства: пластиковый бокс для купюр и мобильный телефон. Также там был пакетик с наркотическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд изберет для подозреваемого меру пресечения, а правоохранители проверят мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

На Киевщине украли платежный терминал

На Киевщине украли платежный терминал

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в ночь на 21 июля взорвали банкомат и украли и оттуда деньги.