На Киевщине сожгли авто местного депутата: фото и видео мощного пожара

В поселке Коцюбинское (Киевской области) подожгли два автомобиля, один из которых – депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко.

Инцидент произошел в среду утром, 5 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар ликвидировали, но оба авто сгорели дотла. В результате ЧП никто не пострадал. Правоохранители уже собрали необходимые вещественные доказательства, были отобраны соответствующие образцы материалов для проведения ряда экспертиз, чтобы установить причину возгорания автомобилей.

На Киевщине сожгли авто местного депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

"По данному факту возбуждено уголовное производство об умышленном повреждении имущества – это ст. 194 УК. Окончательного решения относительно правовой квалификации будет определено после проведения экспертизы", – отметили в пресс-службе.

О поджоге написал и сам Слюсаренко на своей странице в Facebook. Депутат также разместил фото и видео с места происшествия.

"Не доброе утро... То, что осталось от моей и соседской машин... Ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль... Потом огонь перекинулся на другой... Это жесть! По предварительным выводам полиции – умышленный поджог... " – отметил он.

На Киевщине сожгли авто местного депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

На Киевщине сожгли авто местного депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подожгли авто правозащитника Александра Марченко, который участвовал в акциях протеста против незаконной добычи песка на Выдубичах и все дни находился непосредственно на месте этой деятельности.

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