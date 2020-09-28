На Киевщине СБУ сорвала попытку убить бизнесмена и украсть $200 тысяч. Фото

Алексей Титофф Криминал 11:17, 28.09.2020 Обновлено: 11:34, 28.09.2020

В Киевской области преступная банда намеревалась убить столичного бизнесмена и ограбить его автомобиль, завладев 200 тысячами долларов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, за организацией преступления стоял ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока.

Рецидивист вместе с вооруженной бандой планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил деньги.

Задержание преступной банды

"Для предотвращения преступления оперативник СБУ, находившийся в авто бизнесмена, совместно с другими сотрудниками ведомства и спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка", – отмечено в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства членов банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Начато уголовное производство, решается вопрос об избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следы от выстрелов
СБУ задержала нападавших
Следы от выстрелов на авто
Задержанные подозреваемые

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство".

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