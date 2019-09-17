Правоохранители Киевской области раскрыли резонансное убийство директора украинской компании немецкого концерна "Сaparol" Павла Зможного, совершенное еще в 2016 году.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook. Во вторник, 17 сентября, работники прокуратуры совместно с полицейскими поймали участников преступной организации.

Она занималась заказными убийствами, в том числе и Зможного. Среди задержанных как организаторы, так и исполнители.

На Киевщине раскрыли резонансное убийство предпринимателя Скриншот с видео

Есть подозрения, что они совершили еще одно убийство в январе текущего года. Его также уже раскрыли.

Следственные действия будут продолжаться, правоохранители задались целью задержать всех участников преступной организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крушинка Васильковского района Киевской области во вторник, 20 сентября 2016 года, неизвестные убили директора компании "Сaparol" Павла Зможного. Полиция начала расследование. Через несколько дней министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в деле рассматривается версия заказного убийства.

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