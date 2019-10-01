На Киевщине пьяный водитель убил двух человек: жуткие фото

Во вторник, 1 октября, в городе Яготин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Водитель авто УАЗ, который якобы спровоцировал аварию, был пьян. Об этом написали на странице Dtp.kiev.uа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"И опять виноват алкоголь. Или алкоголик. Смертельное ДТП. Киевская обл., г. Яготин, пьяный урод на УАЗе 01.10.2019-го убил двух человек", – говорится в сообщении.

На Киевщине пьяный водитель убил двух человек Dtp.kiev.uа

Так, на фото видно работников экстренных служб и два авто. Одно из них, Lada, было полностью смятым в результате ДТП.

Во вторник, 1 октября, в городе Яготин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие Dtp.kiev.uа

В нем погибли два человека Dtp.kiev.uа

Водитель авто УАЗ, который якобы спровоцировал аварию, был пьян Dtp.kiev.uа

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