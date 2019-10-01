На Киевщине пьяный водитель убил двух человек: жуткие фото

Во вторник, 1 октября, в городе Яготин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Водитель авто УАЗ, который якобы спровоцировал аварию, был пьян. Об этом написали на странице Dtp.kiev.uа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"И опять виноват алкоголь. Или алкоголик. Смертельное ДТП. Киевская обл., г. Яготин, пьяный урод на УАЗе 01.10.2019-го убил двух человек", – говорится в сообщении.
На Киевщине пьяный водитель убил двух человек
Dtp.kiev.uа
Так, на фото видно работников экстренных служб и два авто. Одно из них, Lada, было полностью смятым в результате ДТП.
Во вторник, 1 октября, в городе Яготин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие
Dtp.kiev.uа
В нем погибли два человека
Dtp.kiev.uа
Водитель авто УАЗ, который якобы спровоцировал аварию, был пьян
Dtp.kiev.uа
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 26 сентября работник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.
Правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. А в сеть попало видео момента столкновения.
После аварии руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Сергей Кохан, который пострадал в результате смертельного ДТП с полицейским в Броварах, находился в реанимации.
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