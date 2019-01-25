На Киевщине пропала мать с маленькой дочкой: фото и приметы

В Переяслав-Хмельницком Киевской области безвести пропали Елена Лысенко и ее восьмилетняя дочь Аня. Их поиски продолжаются с 23 января.

В последний раз их видели в школе №1 Переяслав-Хмельницкого, сообщили на странице Розыска детей в Киевской области в Facebook.

"Приметы ребенка: рост 120 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы до плечь, овальное лицо и карие глаза. Была одета в синюю куртку до колен и такого же цвета сапоги и шапку. При себе имела синий школьный ранец", – пояснили правоохранители.

Елена Лысенко Facebook Розыск детей в Киевской области

Аня Лысенко Facebook Розыск детей в Киевской области

Елена Лысенко была одета в черную куртку и такого же цвета штаны и коричневые ботинки. Ее рост – около 160 сантиметров, худая, овальное лицо, черные волосы до плеч и карие глаза.

Как писал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области 21 января двое неизвестных похитили 12-летнюю девочку. Они силой затолкали ее в авто и скрылись в неизвестном направлении.

Как выяснилось, ее похитителем стал родной отец. Его доставили в полицию, а ребенка – в школу.

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