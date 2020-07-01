На Киевщине пропала девочка-подросток. Фото и приметы

В Фастове, Киевской области пропала 15-летняя Анастасия Клюзко. Девочка 30 июня ушла из дома и настоящее время ее место пребывания неизвестно.

Об этом в Facebook сообщает ГУ НП в Киевской области. В полиции отметили, что ребенок на связь с родными не выходила.

Также были опубликованы приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы по плечи, темно-русые со светлыми концами, лицо круглое, глаза карие.

Была одета в футболку черного цвета, джинсовые шорты черного цвета и белые кроссовки. При себе имела разноцветный, цветастый рюкзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.