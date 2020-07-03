На Киевщине пропал 17-летний курьер: фото и приметы

Яра Дорош Криминал 10:48, 3.07.2020 Обновлено: 10:48, 3.07.2020

В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области 29 июня исчез 17-летний курьер с рюкзаком Glovo Владимир Дубовой.

Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. По состоянию на утро 3 июля парня все еще разыскивали.

Так, 17-летний юноша 29 июня, около 3:00, пошел с места жительства, что на территории садового общества "Орфей" на улице Цветочной в селе, и исчез. Вероятно, он отправился в Киев.

На Киевщине пропал 17-летний курьер
Facebook/Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар

Приметы Дубового: на вид 17 лет, рост – 192 см, худощавого телосложения, овальное лицо, серые глаза, темные, волнистые волосы. Также у него левая нога короче правой, поэтому парень может хромать.

Юноша был одет в черные джинсы, темную футболка и черные кроссовки. При себе имел желтый большой рюкзак с надписью Glovo.

При наличии любой информации о парне граждан попросили сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве при загадочных обстоятельствах 4 июня исчез участник боевых действий Андрей Володий, 1977 года рождения.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Убийство террориста "ДНР" Джумаева: на допросы вызвали активистов Майдана и ветеранов

Зеленский дважды вызывал Смолия, грубил и требовал отставки, – журналист

ГБР изъяло оборудование Воздушных сил: командование заявило о подрыве обороны Украины

“Слугу народа” засекли во время сна в Раде: законопроект об игорном бизнесе не слушал. Фото

"Эпицентр" передал больницам 75 тысяч защитных костюмов с "липовыми" сертификатами, – расследование