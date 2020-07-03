На Киевщине пропал 17-летний курьер: фото и приметы

В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области 29 июня исчез 17-летний курьер с рюкзаком Glovo Владимир Дубовой.

Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. По состоянию на утро 3 июля парня все еще разыскивали.

Так, 17-летний юноша 29 июня, около 3:00, пошел с места жительства, что на территории садового общества "Орфей" на улице Цветочной в селе, и исчез. Вероятно, он отправился в Киев.

На Киевщине пропал 17-летний курьер Facebook/Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар

Приметы Дубового: на вид 17 лет, рост – 192 см, худощавого телосложения, овальное лицо, серые глаза, темные, волнистые волосы. Также у него левая нога короче правой, поэтому парень может хромать.

Юноша был одет в черные джинсы, темную футболка и черные кроссовки. При себе имел желтый большой рюкзак с надписью Glovo.

При наличии любой информации о парне граждан попросили сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

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