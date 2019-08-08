На Киевщине прокуратура пришла с обыском в горсовет: что известно

В Ирпене Киевской области 8 августа правоохранители устроили обыски в городском совете. Они перекрыли три этажа здания.

По информации работников аппарата, поводом для следственных действий стал отказ горсовета предоставить копии некоторых документов, пишет "Ирпень онлайн". Анонимный источник СМИ уточнил, что речь идет об изъятии документов нескольких застройщиков.

"Правоохранители обращались за этими документами и получили отказ. Поэтому пришли с обыском", – отметил собеседник издания.

Обыски в Ирпенском горсовете Facebook "Ирпень онлайн"

Изъятие документов о зачислении паевой части ирпенскими застройщиками подтвердила и.о. мэра Ирпеня Анастасия Попсуй.

Обыски в Ирпенском горсовете Facebook "Ирпень онлайн"

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине, в Белой Церкви, 9 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в горсовет. Действия проходили в рамках расследования по факту приобретения горсоветом здания по вероятно завышенной стоимости.

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