На Киевщине произошло четыре кровавых ДТП: фото 18+

На Киевщине произошло четыре кровавых дорожно-транспортных происшествия: погибло несколько лиц. В трех случаях автомобили сбили пешеходов, еще в одном – мужчину на мопеде.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, в Макаровском районе около 16:20 житель Киева, 52-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, наехал на неустановленного пешехода в возрасте около 30-40 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Это случилось на автодороге Киев – Житомир. Мужчина скончался на месте происшествия. Водитель скрылся, однако через полчаса вернулся и признался в содеянном.

ДТП на Киевщине Полиция Киевской области

Другая авария произошла на трассе Киев – Коваль в пределах Бородянского района. 23-летний житель села Рубежовка Киево-Святошинского района на авто Range Rover наехал на 40-летнего жителя села Майдан-Лабунь Шепетовского района Хмельницкой области.

Мужчина перебегал дорогу. В результате ДТП он погиб на месте происшествия.

Также на автодороге Киев – Одесса, на выезде из села Гребенки (Васильковский район) 63-летний водитель, житель Киева, за рулем Audi совершил наезд на 30-летнего мужчину, жителя Николаевской области. Пешеход внезапно выбежал на проезжую часть и от полученных травм скончался на месте аварии.

В Фастове погиб 81-летний мужчина, который двигался на мопеде по автодороге Фастов – Дедовщина. Мужчину сбил неизвестный, который скрылся с места происшествия.

Во всех четырех случаях открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Автомобили направили на площадку временного содержания транспортных средств.

На Киевщине произошло четыре ДТП Полиция Киевской области

Погибло много людей Полиция Киевской области

В частности, трое пешеходов и один водитель мопеда Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Mercedes сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Следствию удалось установить, что его зовут Кулматов Рахмонжон Кундузович. Родился мужчина в 1979 году.

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