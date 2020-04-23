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23 апреля • обновлено в 18:08
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/ Криминал

На Киевщине произошел новый серьезный пожар: полиция задержала подозреваемого в поджоге

3.3т
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На Киевщине 23 апреля вспыхнул еще один серьезный пожар. Полиция уже задержала вероятного поджигателя леса.

Пожар произошел в селе Красный Рог Бородянского района. Об этом сообщил журналист PavlovskyNews на странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели, поле возле леса начали перепахивать, чтобы огонь не подошел к домам. По состоянию на 16:40 пожар продолжал охватывать траву и даже деревья.

На Киевщине вспыхнул еще один серьезный пожар

На Киевщине вспыхнул еще один серьезный пожар

Журналист отметил, что полиция задержала мужчину, который проживает недалеко от места ЧП, по подозрению в поджоге.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Криминал

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