На Киевщине произошел новый серьезный пожар: полиция задержала подозреваемого в поджоге

На Киевщине 23 апреля вспыхнул еще один серьезный пожар. Полиция уже задержала вероятного поджигателя леса.
Пожар произошел в селе Красный Рог Бородянского района. Об этом сообщил журналист PavlovskyNews на странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На место прибыли спасатели, поле возле леса начали перепахивать, чтобы огонь не подошел к домам. По состоянию на 16:40 пожар продолжал охватывать траву и даже деревья.
На Киевщине вспыхнул еще один серьезный пожар
Журналист отметил, что полиция задержала мужчину, который проживает недалеко от места ЧП, по подозрению в поджоге.
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но потом появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 21 апреля спасатели продолжали тушить участки тления.
Под Киевом 23 апреля вспыхнул масштабный лесной пожар. По словам свидетеля, ЧП произошло недалеко от села Катюжанка, что в Вышгородском районе.
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