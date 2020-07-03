На Киевщине пришли с обысками к руководству города. Фото

Яра Дорош Криминал 14:16, 3.07.2020 Обновлено: 14:37, 3.07.2020

В пятницу, 3 июля, у чиновников Украинского городского совета (Киевская область) прошли обыски.

Как написал "Главком" со ссылкой на собственные источники, их провели у и.о. городского головы Украинки, секретаря совета Татьяны Кучер, первого заместителя мэра Виталия Буня, советника мэра Левана Дарсании, а также бухгалтера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам журналистов, обыски касаются незаконного отчуждения земельного участка в городе в пользу ОК "ЖСК "Днепровский-27". Еще 12 марта были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины относительно совершения должностными лицами Украинского горсовета "незаконного присвоения инвестиционно-привлекательных земельных участков коммунальной собственности".

На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком
На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком
На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком

"В ходе осуществления досудебного расследования проведен комплекс соответствующих мероприятий, по результатам которых раскрыт механизм, организаторов и исполнителей незаконного отчуждения земельного участка в г. Украинка Обуховского района Киевской области в пользу ОК "ЖСК "Днепровский-27", что осуществлялось организованной преступной группировкой экономической направленности из числа должностных лиц и представителей органов местного самоуправления", – говорится в материале.

Так, 10 апреля Кучер было сообщено о подозрении в растрате чужого имущества, совершенной должностным лицом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ей была избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

В тот же день было сообщено о подозрении советнику и. о. главы Украинского городского совета в организации растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (квалификация по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Он был объявлен в розыск.

На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком
На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком
На Киевщине пришли с обысками к руководству города
Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года в здании Украинского городского совета уже проводили обыски. Тогда Кучер заявляла, что это "расправа руководства районного управления СБУ за отказ "сотрудничать".

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