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28 апреля • обновлено в 19:00
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/ Криминал

На Киевщине полицейские погорели на взятке в 200 грн: видео момента получения денег

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Появилось видео, как полицейские в Сквире Киевской области требовали и получили взятку в размере 200 грн за то, что они не будут привлекать водителя за нарушение правил дорожного движения.

Кадры на своей странице опубликовал Дмитрий Кравчук. По его словам, правоохранители предложили ему варианты, как он может передать деньги: принести в отделение, оставить на АЗС "своему человеку" или рассчитаться на месте (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

На Киевщине полицейские погорели на взятке в 200 грн: видео момента получения денег

Водитель на месте передал полицейским 200 гривен.

На ситуацию отреагировали в Министерстве внутренних дел. В ведомстве уточнили, что правоохранители отстранены от работы.

Проводится служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области разоблачили полицейских, которые незаконно выдавали разрешения на травматическое оружие.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины взятка
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Кияни Криминал

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