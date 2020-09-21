На Киевщине поймали банду, воровавшую авто по всей Украине. Фото задержанных

В Киевской области разоблачили банду угонщиков автомобилей.

Как сообщил в Telegram Департамент уголовного розыска МВД, 20 сентября задержаны организатор и четыре участника преступной организации, которая занималась угонами на территории всей Украины (ятобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Умельцы" преступного дела, используя специальные приборы, получали доступ к авто и без каких-либо препятствий незаконно похищали транспортное средство. Известно о совершении указанной группой около 20 эпизодов угонов. Реальное количество преступлений, местонахождение других похищенных авто (или их деталей) устанавливается", – говорится в сообщении.

По месту жительства задержанных, в гаражах и местах разукомплектования транспорта в Киеве, Киевской, Ровенской и Одесской областях проведено 17 обысков.

"Выявлено и изъято изрядное количество всего, в том числе спецтехнику для прописки ключей к авто, для открытия и заведения автомобилей, рации, пистолеты, патроны, десятки мобильных телефонов, немало свидетельств о регистрации т/с, государственных номерных знаков, несколько водительских удостоверений, комплекты ключей от авто, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, цифровые магнитолы, панели климат-контроля, бортовые компьютеры и прочее", – отметили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В гаражах и местах разукомплектования похищенного транспорта проведено 17 обысков

Во время обысков обнаружены номерные знаки, удостоверение водителя, комплекты ключей от авто, 88 фар

Найдены рации, пистолеты, патроны, десятки мобильных телефонов

Задержан организатор и четыре участника банды

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу авто.