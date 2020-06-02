На Киевщине поймали банду во главе с "Вихой": Аваков раскрыл детали
Правоохранители поймали еще 13 человек, подозреваемых в участии в массовой стрельбе в Броварах.
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, задержания прошли в Киеве, Ирпине и Броварах. Среди них – криминальный авторитет "Виха" – лидер ОПГ "Журавли".
"Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" – написал Аваков.
Отметим, криминальный авторитет Виктор Журавель "Виха" недавно пожаловался, что его якобы "заказали" и внесли в базу "Миротворца", за "деструктивное влияние на органы законодательной и исполнительной власти".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Суд избрал меру пресечения уже 20 фигурантам стрельбы в Броварах Киевской области.
По словам правоохранителей, они установили личности около 40 подозреваемых. А замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участие в стычках принимали более 60 "титушек".