На Киевщине подросток-водитель устроил смертельное ДТП

На Киевщине в с. Козин 16 сентября несовершеннолетний водитель автомобиля Daewoo устроил ДТП с КАМАЗом, в результате чего погиб один человек.

Это – 65-летний пассажир легковой машины, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован.

"Молодого человека, который находился за рулем, с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу", – уточнили правоохранители.

Предварительной причиной столкновения назвали несоблюдение подростком дистанции между машинами.

Помимо этого, 16 сентября на Киевщине произошла еще одна смертельная авария. В Переяслав-Хмельницком районе водитель насмерть сбил велосипедистку, которая переезжала дорогу по "зебре".

Смертельная авария под Киевом

Как писал OBOZREVATEL, 15 сентября в Киевской области произошло смертельное ДТП. Масштабная авария на Житомирской трассе, унесшая жизни четырех человек, произошла в момент, когда один из автомобилей начал снижать скорость.

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