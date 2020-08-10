На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело: подозреваемого задержали. Фото

На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело. Правоохранители на месте событий. Полиция Киевской области

На Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой, которая днем ранее исчезла в городе Яготин, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, после сообщения об исчезновении девочки начались масштабные поиски (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время проведения мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей и всех тех, с кем погибшая общалась накануне.

На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело Полиция Киевской области

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Киевской области задержали Полиция Киевской области

Так, правоохранители установили 15-летнего местного жителя, товарища девочки, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Погибшую с синяками на шее нашли возле водоема.

Глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что убийству Недобой предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, он, получив отказ, задушил девочку ее же ремнем", – пояснил глава полиции Киевщины.

В то же время, по данным источника OBOZREVATEL, предварительно, парень не насиловал девочку.

На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело Полиция Киевской области

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Киевской области задержали Полиция Киевской области

По факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Работники полиции установят причины трагедии.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой.