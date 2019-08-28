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На Киевщине пешехода насмерть сбили на "зебре": водителем оказался сотрудник Кабмина

1.9т Читать материал на украинском

Водителем, который насмерть сбил пешехода на Киевщине, оказался сотрудник Кабинета министров Украины.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет УНН. По предварительной информации, в момент ДТП автомобилист был трезвым.

"За рулем Land Rover был мужчина 1974 года рождения, который работает одним из заместителей руководителя секретариата Кабинета министров", – сообщили в издании.

Авария произошла в селе Копылов 26 августа. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Пострадавший погиб на месте.

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Автомобиль сбил пешехода на зебре

Автомобиль сбил пешехода на зебре

Полиция Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа около 21:50 в Деснянском районе Киева, на улице Братиславской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и авто Opel Astra. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, а машина сбила его.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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