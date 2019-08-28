На Киевщине пешехода насмерть сбили на "зебре": водителем оказался сотрудник Кабмина

Водителем, который насмерть сбил пешехода на Киевщине, оказался сотрудник Кабинета министров Украины.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет УНН. По предварительной информации, в момент ДТП автомобилист был трезвым.

"За рулем Land Rover был мужчина 1974 года рождения, который работает одним из заместителей руководителя секретариата Кабинета министров", – сообщили в издании.

Авария произошла в селе Копылов 26 августа. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Пострадавший погиб на месте.

Автомобиль сбил пешехода на зебре Полиция Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа около 21:50 в Деснянском районе Киева, на улице Братиславской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и авто Opel Astra. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, а машина сбила его.

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