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29 октября • обновлено в 15:39
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На Киевщине несовершеннолетний водитель на элитном авто попал в смертельное ДТП: жуткое видео

1.5т Читать материал на украинском

В Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado попал в смертельное ДТП.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, парень не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как автомобиль лежал на боку. Он был очень изувечен.

На Киевщине несовершеннолетний водитель на элитном авто попал в смертельное ДТП

На Киевщине несовершеннолетний водитель на элитном авто попал в смертельное ДТП

Скриншот

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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