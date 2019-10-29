На Киевщине несовершеннолетний водитель на элитном авто попал в смертельное ДТП: жуткое видео

В Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado попал в смертельное ДТП.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, парень не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как автомобиль лежал на боку. Он был очень изувечен.

На Киевщине несовершеннолетний водитель на элитном авто попал в смертельное ДТП Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в с. Козин 16 сентября несовершеннолетний водитель автомобиля Daewoo устроил ДТП с КАМАЗом, в результате чего погиб один человек.

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