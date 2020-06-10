На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии: детали трагической гибели и фото

На Киевщине полиция нашла тело пропавшего 24-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, жителя Кагарлыка – Богдана Хамаздира.

Предварительно, он погиб в результате ДТП. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 9 июня, к правоохранителям обратились родственника мужчины и сообщили о его исчезновении. Он еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а тогда начались поиски парня. По тревоге был поднят весь личный состав районной полиции, ориентированы все мобильные полицейские наряды, задействованы бойцы Нацгвардии и полка "Миротворец", общественность, жители района.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно осматривать все дороги. Тело мужчины нашли в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом обнаружили мотоцикл с характерными для ДТП повреждениями.

По предварительным данным, парень погиб в результате аварии. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии

Пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook уточнила, что погибший – именно Хамаздир. Она выразила соболезнования родным и близким мужчины.

"В нашей части ужасная потеря: в результате ДТП в районе Кагарлыка погиб наш боец пожарного взвода батальона обеспечения, солдат Богдан Хамаздир. Он был водителем-пожарным, в этом году участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, всегда приходил на помощь собратьям. Был достойным и профессиональным воином, не боялся препятствий и никогда не отступал в сложных ситуациях. Жизнь 24-летнего Богдана трагически оборвалась на дороге, за рулем любимого мотоцикла..." – говорится в посте.

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии Facebook/Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии Facebook/Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии Facebook/Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии Facebook/Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии Facebook/Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе М-03, под Борисполем (в направлении Киева), 10 июня произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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