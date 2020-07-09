На Киевщине напали на таксиста: душили и хотели забрать авто. Фото

На Киевщине задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста.

Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Отмечается, что сначала водитель службы такси подвез пассажиров в город Буча (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прибыв по указанному адресу, мужчины внезапно набросились на водителя. Сначала его избили. Затем один из нападавших начал душить мужчину, а второй – завладел автомобилем Chevrolet Lacetti. Таксист начал сопротивляться и выбежал из машины. Не сумев завести авто, нападавшие открыто похитили у мужчины кошелек, мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

На Киевщине напали на таксиста Полиция Киевской области

Позже правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины – 25-летний местный житель и 34-летний киевлянин.

Полиция изъяла у них вещественные доказательства – мобильный телефон и 1200 грн. Правоохранители начали проверку мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой), ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос объявления подозрения задержанным. Мужчины до избрания меры пресечения будут находиться в изоляторе временного содержания.

На Киевщине напали на таксиста Полиция Киевской области

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева было совершено нападение на молодого парня Андрея Бойко. Ему нанесли 15 ударов предметом, похожим на "заточку".