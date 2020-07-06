На Киевщине на кладбище пытались спрятать тело убитого мужчины

В городе Вышгород Киевской области трех мужчин обвинили в том, что они избили до смерти знакомого и захоронили его тело на кладбище, чтобы скрыть следы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. К правоохранителям обратилась жительница города и рассказала, что, придя на кладбище, увидела на могиле сына свежий грунт.

На месте было обнаружено "подхороненное" тело молодого человека. Также полицейские установили троих подозреваемых – жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых уже был неоднократно судим. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам было сообщено о подозрении. Суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей.

Пост полиции Скриншот

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