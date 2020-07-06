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На Киевщине на кладбище пытались спрятать тело убитого мужчины

Яра Дорош
Криминал
2,8 т.
На Киевщине на кладбище пытались спрятать тело убитого мужчины

На Киевщине на кладбище пытались спрятать тело убитого мужчины. Facebook/Полиция Киевской области

В городе Вышгород Киевской области трех мужчин обвинили в том, что они избили до смерти знакомого и захоронили его тело на кладбище, чтобы скрыть следы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. К правоохранителям обратилась жительница города и рассказала, что, придя на кладбище, увидела на могиле сына свежий грунт.

На месте было обнаружено "подхороненное" тело молодого человека. Также полицейские установили троих подозреваемых – жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых уже был неоднократно судим. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам было сообщено о подозрении. Суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей.

Пост полиции

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину заподозрили в убийстве родного брата молотком.

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