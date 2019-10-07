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7 октября • обновлено в 14:11
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На Киевщине мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери: фото подозреваемого

1.8т Читать материал на украинском

В Киевской области 16-летняя девочка обвинила своего отца в изнасиловании. По ее словам, также мужчина избил ее.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 16-летняя жительница с. Тараща заявила, что в лесу ее побил и изнасиловал ее отец.

"Местный житель находился дома, в состоянии сильного опьянения. Дочку в то время уже забрали в местную районную больницу на обследование", – уточнили в полиции.

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Подозреваемый в изнасиловании дочери

Подозреваемый в изнасиловании дочери

Подозреваемый свою вину отрицает. Полиция открыла уголовное производство по статье 156 – совращение несовершеннолетней.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Он подстерег девочку около дома и затащил в кусты. После этого заклеил жертве рот скотчем и изнасиловал девочку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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