На Киевщине мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери: фото подозреваемого

В Киевской области 16-летняя девочка обвинила своего отца в изнасиловании. По ее словам, также мужчина избил ее.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 16-летняя жительница с. Тараща заявила, что в лесу ее побил и изнасиловал ее отец.

"Местный житель находился дома, в состоянии сильного опьянения. Дочку в то время уже забрали в местную районную больницу на обследование", – уточнили в полиции.

Новости На Донетчине иностранец изнасиловал и зверски убил ребенка

Подозреваемый в изнасиловании дочери

Подозреваемый свою вину отрицает. Полиция открыла уголовное производство по статье 156 – совращение несовершеннолетней.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Он подстерег девочку около дома и затащил в кусты. После этого заклеил жертве рот скотчем и изнасиловал девочку.

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