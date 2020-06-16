На Киевщине мужчина выбросил из окна ребенка: мальчик в реанимации

В Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей гражданской жены.

Ребенок находится в реанимации, сообщается на сайте Национальной полиции области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"На протяжение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разозленный мужчина схватил пятилетнего сына гражданской жены и выбросил его с окна первого этажа. После чего он сбежал в неизвестном направлении", - уточнили в ведомстве.

Полиция задержала 39-летнего жителя Белой Церкви

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Он находится в реанимации, врачи борются за спасение мальчика.

Правоохранителям удалось оперативно задержать мужчину на одной из городских улиц. Им оказался 39-летний местный житель.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области за сутки из окна многоэтажных домов выпали двое двухлетних детей. В результате двух происшествий в Фастове ребенок погиб, а в Вишневом был доставлен в реанимацию.