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2 апреля • обновлено в 14:27
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На Киевщине мужчина устроил стрельбу, а затем подорвался на гранате. Фото 18+

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В селе Жоравка Яготинского района Киевской области мужчина пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия, открыл стрельбу, а потом сам подорвался на гранате.

В результате инцидента два человека пострадали, один – погиб. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 59-летний житель села с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия. Они вышли на улицу. Там первый мужчина достал пистолет и выстрелил в живот второму.

На Киевщине мужчина устроил стрельбу, а затем подорвался на гранате

На Киевщине мужчина устроил стрельбу, а затем подорвался на гранате

Полиция Киевской области

На шум выбежали сотрудники предприятия. В это время у местного жителя в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненых директора предприятия и юриста, который в результате взрыва также получил травмы, госпитализировали в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также по факту самоубийства – по ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Правоохранители начали установление всех обстоятельств инцидента, опрос свидетелей.

На Киевщине мужчина устроил стрельбу, а затем подорвался на гранате

На Киевщине мужчина устроил стрельбу, а затем подорвался на гранате

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, на улице Николая Кибальчича, 25 марта произошла стрельба, в результате которой пострадал человек.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Мой господин
Мой господин
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Майдан працюэ!
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