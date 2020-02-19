На Киевщине мужчина открыл хаотичную стрельбу: все подробности

В Белой Церкви Киевской области в ночь на 19 февраля мужчина открыл хаотичную стрельбу из окна авто и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на своем сайте. Правоохранители уже разыскали подозреваемого.

"Стрелком" оказался пьяный 36-летний местный житель. Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства – пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

На Киевщине мужчина открыл хаотичную стрельбу

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Также начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Голосеевском проспекте, 16 февраля неизвестный мужчина внезапно открыл стрельбу.

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