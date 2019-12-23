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23 декабря • обновлено в 11:30
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/ Криминал

На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову: подробности инцидента

1.7т
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В городе Сквира Киевской области полицейский пытался покончить с жизнью, выстрелив себе в голову.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 декабря. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Лейтенант полиции 1988 года рождения был на суточном дежурстве. Тогда он пошел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.

На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову

На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову

Коллеги, услышав выстрел, немедленно вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

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Правоохранители начали досудебное расследование. Обстоятельства и мотивы происшествия будут установлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Ривне во время службы погиб полицейский. Его нашли с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. А перед этим, 12 августа, сотрудник Национальной полиции Украины покончил с собой прямо в аэропорту Днепра.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Им стыдно, что они тупая рагульская биомасса.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Живи я на скакуасии, я бы тоже застрелилась
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Хо Хол
Хо Хол
Ну вряд ли cвин пострадал сильно. Был бы мозг - была бы травма, а так перебинтовался и норм.
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