На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову: подробности инцидента

В городе Сквира Киевской области полицейский пытался покончить с жизнью, выстрелив себе в голову.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 декабря. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Лейтенант полиции 1988 года рождения был на суточном дежурстве. Тогда он пошел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.

На Киевщине молодой полицейский выстрелил себе в голову

Коллеги, услышав выстрел, немедленно вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

Правоохранители начали досудебное расследование. Обстоятельства и мотивы происшествия будут установлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Ривне во время службы погиб полицейский. Его нашли с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. А перед этим, 12 августа, сотрудник Национальной полиции Украины покончил с собой прямо в аэропорту Днепра.

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