На Киевщине из-под завалов достали пенсионера и 15-летнего подростка. Иллюстрация. УНН

На Киевщине произошло разрушение частного жилого дома. В результате из-под завалов достали мужчину пожилого возраста и 15-летнего подростка.

Инцидент случился в понедельник вечером, 3 августа, в с. Трилесы. Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области на своем сайте.

На месте спасатели установили, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м. Там из-под завалов были спасены мужчина пожилого возраста и мальчик 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киев 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей, погибли люди.